رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وشارك صورة تجمعهم عبر انستجرام.

وكتب: “كل سنة وانت طيبة حبيبتي يارب السنة الجديدة ربنا يملاها لك خير وفرحة وسعادة ونجاح ورضا”.

قررت منصة نتفليكس طرح فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، للمشتركين في إطار احتفال المنصة باعياد الكريسماس .

وأشارت المنصة إلى أنه من المقرر طرح فيلم تسليم أهالي الي مشتركي نتفليكس في 29 ديسمبر الحالي ، تزامنا مع احتفالات الكريسماس .

تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.