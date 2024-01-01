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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توزيع أماكن جلوس طلاب زراعة عين شمس للامتحانات العملية |مستند

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة ثناء النوبي عميدة كلية الزراعة جامعة عين شمس ، توزيع أماكن جلوس طلاب المستوى الثاني هندسة زراعية في الامتحان العملي وأعمال السنة النهائي لمقرر أساسيات الصناعات الغذائية و الألبان الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ من الساعة .١٢.٥٥ الي الساعة ١.٤٠.

 

واكدت الدكتورة ثناء النوبي ، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مشددة علي سداد المصروفات الدراسية حتي لا يتم حجب نتيجة الطالب .

وأشارت إلي توزيع أماكن جلوس لطلاب المستوى الأول علوم في الامتحان العملي وأعمال السنة النهائي لمقرر الأساسيات (علوم الألبان) الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ من الساعة ١٢.٣٠ الي الساعة ٥.


وبناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز، نهيب بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد  2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
حيث أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات مستوفاة جميع البيانات يوم الأحد الموافق  31  ديسمبر 2023 مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:
خطاب الترشيح معتمد من الكلية
ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.
ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط
https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4
كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

جامعة عين شمس كلية الزراعة جامعة عين شمس كلية الزراعة

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