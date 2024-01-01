عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 230 مواطنا وإصابة 15 ضابط شرطة في معركة بالألعاب النارية برأس السنة بألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحسب الشرطة الألمانية، تم اعتقال أكثر من 230 شخصًا في برلين بحلول الساعة الثانية صباحًا يوم الاثنين تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 15 ضابطا، حسبما ذكرت الشرطة عبر الخدمة الإلكترونية X (تويتر سابقا).

وفي مواقع عديدة في جميع أنحاء المدينة، تعرض عمال الطوارئ والإنقاذ للهجوم بالألعاب النارية والبنادق الفارغة والزجاجات. ووفقا لتقارير الشرطة، هدأت الحالة مرة أخرى حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وعند نافورة نبتون القريبة من ميدان ألكسندر، قام 500 شخص بإلقاء الألعاب النارية على بعضهم البعض قبل منتصف الليل، وعندما تدخل ضباط الشرطة، قالوا إن مجموعة من 200 شخص أطلقت الألعاب النارية عليهم. وبحسب شرطة برلين، فقد تم اعتقال عدة أشخاص.

ووفقا لتقارير الشرطة، في غروبيوسشتات في منطقة نويكولن، تم إطلاق النار على سيارة طوارئ متوقفة بقنبلة كروية وألحقت بها أضرارا بالغة لدرجة أنه كان لا بد من إخراجها من الخدمة. وفي نويكولن أيضًا، تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص بعد أن حاول أشخاص صنع زجاجات مولوتوف من الزجاجات وبقايا القماش والبنزين.

وكانت فرقة الإطفاء في برلين تعمل أيضًا بشكل مستمر: ففي غضون ساعات قليلة، قالت خدمات الطوارئ إنها تم تنبيهها أكثر من 500 مرة، بما في ذلك عدة حرائق في الشقق ومجمع المرآب في منطقة فيلمرسدورف.


وفي برلين انتشرت الشرطة بقوة كبيرة. كما قامت إدارة الإطفاء بزيادة عدد خدمات الطوارئ بعد أعمال الشغب في مطلع العام الماضي. في ليلة رأس السنة الجديدة 2022/23، تعرض عمال الطوارئ والإنقاذ في برلين ومدن أخرى لهجمات واسعة النطاق. وفي بعض الحالات، كان لا بد من نشر الشرطة لحماية رجال الإطفاء من الهجمات أثناء إطفاء الحرائق.

وناشدت شرطة برلين ورجال الإطفاء يوم الخميس السكان في مقطع فيديو نُشر على منصة X على الإنترنت. "لا تهاجمونا. وقالت: “لا تطلقوا علينا المفرقعات النارية أو الصواريخ أو الأسلحة الفارغة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

موضوعات متعلقة

الهند تغزو الفضاء.. إطلاق أول قمر صناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية اليوم

فرنسا تبدأ اليوم قرار وقف استقدام الأئمة الأجانب

ضمن خطة الإعمار السياسي.. الرئيس الإيراني يستقبل نشطاء سياسيين اليوم

عضوية مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس تبدأ اليوم 1 يناير

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

غرائب وعجائب الطيران في 2023| نحل وثعابين وأحصنة وكوارث أخرى تضرب رحلات جوية حول العالم

بركان غضب في إسرائيل| كبار ضباط الاحتياط: حان وقت محاسبة قادة الجيش عن كارثة 7 أكتوبر "القصة كاملة"

اليوم.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

ترشيحاتنا

الجميع بكى على هذا الفيديو.. من هو الشهيد الساجد في غزة؟

دعاء السنة الجديدة للأبناء.. 16 كلمة تحفظهم من الحسد والمرض وتملأ أيامهم بالأفراح

بالصور .. أضواء شرم الشيخ تسطع في ليلة رأس السنة

من جنيه إلى 2.. الحكومة ترفع أسعار تذاكر المترو| احسب هتدفع كام

روسيا تطلق 90 طائرة مسيرة على أوكرانيا في ليلة رأس السنة

زيادة الاشتراك التأميني 2024 رسميا من اليوم.. كم يدفع الموظفون شهريا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

بالعباية والحجاب.. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا في رأس السنة

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ