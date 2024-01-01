اعتقال 230 مواطنا وإصابة 15 ضابط شرطة في معركة بالألعاب النارية برأس السنة بألمانيا

بحسب الشرطة الألمانية، تم اعتقال أكثر من 230 شخصًا في برلين بحلول الساعة الثانية صباحًا يوم الاثنين تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 15 ضابطا، حسبما ذكرت الشرطة عبر الخدمة الإلكترونية X (تويتر سابقا).

وفي مواقع عديدة في جميع أنحاء المدينة، تعرض عمال الطوارئ والإنقاذ للهجوم بالألعاب النارية والبنادق الفارغة والزجاجات. ووفقا لتقارير الشرطة، هدأت الحالة مرة أخرى حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وعند نافورة نبتون القريبة من ميدان ألكسندر، قام 500 شخص بإلقاء الألعاب النارية على بعضهم البعض قبل منتصف الليل، وعندما تدخل ضباط الشرطة، قالوا إن مجموعة من 200 شخص أطلقت الألعاب النارية عليهم. وبحسب شرطة برلين، فقد تم اعتقال عدة أشخاص.

ووفقا لتقارير الشرطة، في غروبيوسشتات في منطقة نويكولن، تم إطلاق النار على سيارة طوارئ متوقفة بقنبلة كروية وألحقت بها أضرارا بالغة لدرجة أنه كان لا بد من إخراجها من الخدمة. وفي نويكولن أيضًا، تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص بعد أن حاول أشخاص صنع زجاجات مولوتوف من الزجاجات وبقايا القماش والبنزين.

وكانت فرقة الإطفاء في برلين تعمل أيضًا بشكل مستمر: ففي غضون ساعات قليلة، قالت خدمات الطوارئ إنها تم تنبيهها أكثر من 500 مرة، بما في ذلك عدة حرائق في الشقق ومجمع المرآب في منطقة فيلمرسدورف.



وفي برلين انتشرت الشرطة بقوة كبيرة. كما قامت إدارة الإطفاء بزيادة عدد خدمات الطوارئ بعد أعمال الشغب في مطلع العام الماضي. في ليلة رأس السنة الجديدة 2022/23، تعرض عمال الطوارئ والإنقاذ في برلين ومدن أخرى لهجمات واسعة النطاق. وفي بعض الحالات، كان لا بد من نشر الشرطة لحماية رجال الإطفاء من الهجمات أثناء إطفاء الحرائق.

وناشدت شرطة برلين ورجال الإطفاء يوم الخميس السكان في مقطع فيديو نُشر على منصة X على الإنترنت. "لا تهاجمونا. وقالت: “لا تطلقوا علينا المفرقعات النارية أو الصواريخ أو الأسلحة الفارغة”.