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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إطلاق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية في موسمها الثاني

صدى البلد

أعلن مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال إطلاق الموسم الثاني من مبادرة (معًا) لعودة القيم الإيجابية، حيث تأتي المسابقة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية والأزهر الشريف في بناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والابداع، وذلك من خلال توجيه قدراتهم الإبداعية بشكل إيجابي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتحقيقا لرؤية الأزهر الشريف، وذلك فقا لما يلي:-

وتهدف المسابقة إلى تأصيل القيم الإيجابية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف، واكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.

محاور المسابقة:  
أ- نشر ثقافة التسامح والتعايش.
ب- آداب الحوار مع الآخرين.
ت- السلام الاجتماعي داخل المجتمع.
ج- تدعيم قيم المواطنة.
د- تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال.
ه‍- مواجهة الأفكار غير السوية ومكافحة الفساد.
و- دعم روح الولاء والانتماء للوطن.

٥- الفئة المستهدفة: 
•  طلاب الأزهر الشريف بالمراحل الدراسية (الإعدادية- الثانوية - الجامعية)

٦- مجالات المسابقة:-
إنتاج فيديو (روائي - تسجيلي - رسوم متحركة – خطابة – تلاوة وإنشاد).

٧- شروط المسابقة:-

- مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح الصوت.
- أن يكون محتوى الفيديو المقدم متعلقًا بموضوع وأهداف المسابقة عن القيم والأخلاق القويمة.
- مراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.
- يمكن أن يشتمل على استشهاد بآية قرآنية أو حديث شريف، على أن يكون ضمن الزمن المحدد للفيديو.
- التسجيل الإلكتروني للمتسابق عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
- أن يكون الفيديو لم يتم نشره سابقا قبل النشر على صفحة التواصل الاجتماعي (مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال) 
- موافقة المتقدم على نشر المحتوى المقدم من قبل الجهة المنظمة.

٨- جوائز المسابقة: جوائز المسابقة تبدأ من (9000) جنيه لصاحب المركز الأول، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على (8000) جنيه، وصاحب المركز الثالث على (7000) جنيه، والمركز الرابع على (6000) جنيه، والمركز الخامس على (5000) جنيه، والمركز السادس على (4500) جنيه، والمركز السابع على (4000)جنيه، والمركز الثامن على (3500) جنيه، والمركز التاسع على (3000) جنيه، والمركز العاشر على (2500) جنيه.

للاشتراك في المسابقة:-
يتم رفع الفيديو على درايف وإرسال رابط الفيديو خلال استمارة التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية،
وعلى الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، الضغط على الرابط التالي، علمًا بأن آخر موعد لرفع الأعمال يوم السبت الموافق 13 يناير 2024م.
https://service.azhar.eg/services/form.aspx?fid=212

الأزهر مكتب الأزهر لدعم الابتكار مسابقة معا

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