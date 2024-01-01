شاهد| لحظة وصول أول موجات تسونامي بعد زلزال اليابان.. ونداء عاجل من الحكومة

أعلنت الأرصاد اليابانية، أن أولى موجات المد تسونامي قد وصلت وضربت السواحل الغربية.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سكان بعض المناطق إلى إخلائها بعد زلزال بقوة 7.4 درجة

كما أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات للمواطنين بتوقع حدوث زلازل جديدة.

وأشارت الحكومة إلى أنه يجرى العمل على تحديد حجم الأضرار جراء الزلزال وتأثيراته.

كما أكدت الحكومة أن المحطات النووية لم تصب بأضرار جراء الزلزال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن زلزالاً شديدًا بقوة 7.4 درجة ضرب وسط اليابان، اليوم.

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، كما تم توجيه السكان بإخلاء منازلهم.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.