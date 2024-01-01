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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تكاليف المعيشة وارتفاع الحرارة.. عرافة بريطانية تتنبأ بخمس تغييرات جذرية خلال 2024

عرافة بريطانية تتنبأ
عرافة بريطانية تتنبأ بخمس تغييرات جذرية خلال 2024

تنبأت العرافة البريطانية شارون حمودي بحدوث خمس تغييرات جذرية حول العالم في عام 2024 أبرزها تكاليف المعيشة والسكن.

وتُعرف شارون حمودي ، بأنها وسيط روحاني نجح في تكوين قاعدة معجبين واسعة عبر الإنترنت وتتلقى باستمرار مئات الاستفسارات حول العالم. من الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة البحر الكاريبي، إلى السكان المحليين في بريطانيا وكذلك لاعبي كرة القدم.

وبحسب موقع Indy100، قالت حمودي أنها تعتقد حدوث تطورات هام خلال الـ12 شهر المقبل من أبرزها:

رئيس الوزراء البريطاني

قالت حمودي:"توقعي الأول للعام المقبل يتعلق برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وأقول أشعر بتغييرًا هائلاً له وسيكون ذلك في شهر أكتوبر."

الاحتباس الحرارى

أوضحت حمودي، أنها تتوقع زيادة الاحتباس الحراري سوءً بنسبة 100%. مشيرة إلى أنها تشعر أن البشر لا يستمعون إلى ما يدور حوله هذا الأمر، فسيكون العالم أكثر حرارة، ولن يرغب المواطنين بالسفر إلى الخارج في الصيف بسبب هذا وبالتالي ستنخفض أسعار العطلات.

تفاعل أولياء الأمور في التعليم

أشارت حمودي أنه سيكون لدى الآباء المزيد من القوة مع التعليم قائلة: "أشعر أيضًا بتغيير كبير في التعليم، أشعر أيضًا أنه ستكون هناك مدارس جديدة تبني وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بالتعليم، وأشعر أن أولياء الأمور سيكون لديهم مشاركة أكبر أيضًا."

تكاليف السكن

أعربت حمودي، كذلك عن توقعاتها بشأن تكاليف المعيشة قائلة: "أشعر أيضًا أنه سيكون هناك نوع من الحد الأقصى لأسعار المنازل، ولست متأكدًا مما إذا كان الأمر يتعلق بوضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكن للشخص أن يدفعه عند شراء المنزل أو أنهم سيضعون حدًا أقصى لسعر الرهن العقاري، لكن دعونا نأمل أنه يكون في معدل الرهن العقاري."

تكاليف المعيشة

وأكدت حمودي، أنه تتوقع انخفاض تكاليف المعيشة خلال عام 2024 حيث قالت: "نعلم جميعًا أن أسعار الغاز والكهرباء كانا سيئين للغاية خلال العامين الماضيين، لكنني أشعر بالأشهر المقبلة، سوف تنخفض ببطء ولكن سيكون بعد يونيو."

الاحتباس الحراري التعليم تكاليف السكن تكاليف المعيشة ريشي سوناك العرافة البريطانية شارون حمودي عام 2024

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