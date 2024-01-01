الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة.

أول قرار جمهوري في 2024

كما نشرت القرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2023 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.