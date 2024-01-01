برعاية وزارة الشباب| مهرجان السياحة الرياضية يختم فعالياته ويكرم الفائزين.. تفاصيل

اختتمت مدينة بورت غالب فعاليات مهرجان السياحة الرياضية الذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضية، بهدف دعم السياحة وتشجيع السياحة الرياضية في محافظة البحر الأحمر، وعلى هامش ختام المهرجان تم تكريم المشاركين في المسابقات الرياضية من كرة القدم والسلة والكونغ فو والكاراتيه.

وقام رئيس مجلس مدينة مرسى علم اللواء حازم خليل، والدكتور وائل الجندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي، واحمد عبدالخالق مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بتسليم گأس بطولة كرة القدم للفريق للفائز وكذلك الميداليات وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات السلة والكونج فو والكاراتيه.

حضر ختام فعاليات المهرجان لفيف من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين بمحافظة البحر الأحمر. وشارك في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي أقيمت على مدار ٤ أيام، نوادي ومراكز الشباب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، مرسى علم، وسفاجا، والقصير، والعديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة، فضلا عن نادي بورت غالب الرياضي الذي أقيمت عليه فعاليات المهرجان.

وتخلل المهرجان العديد من المسابقات الرياضية منها كرة القدم للكبار والأشبال، وكرة السلة، وعروض كونج فو، وكاراتيه. كما تخلل المهرجان إقامة معرض لوحات فنية، ومعرض للمنتجات اليدوية التراثية.

حضر فعاليات المهرجان نحو ١٠ آلاف مواطن من مدن البحر الأحمر، وزوار المنتجعات السياحية ببورت غالب، الذين حرصوا على مشاهدة المسابقات الرياضية المختلفة، التي أقيمت بنادي بورت غالب الرياضي.

عبر المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب، عن سعادته بنجاح فعاليات مهرجان السياحة الرياضية الذي نظمه نادي بورت غالب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعايتها للمرة الثالثة على التوالي.

وقال إن المهرجان كان فرصة مهمة لجمع عشاق الرياضة من مختلف الأعمار، وتبادل الخبرات والمهارات الرياضية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة، من مراكز الشباب والنوادي المختلفة بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن المهرجان يسهم في التعريف بجمال مدينة مرسى علم وبورت غالب، والتأكيد على أنهما مقصد سياحي متميز يوفر فرصًا رياضية متنوعة للسياح من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن بورت غالب تم تجهيزها بالبنية التحتية المميزة التي تؤهلها لإقامة الفعاليات الرياضية العالمية.

وجه تقديره لوزارة الشباب والرياضة على رعايتها للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، ومجلس مدينة مرسى علم وإدارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وكل من ساهموا في نجاح المهرجان بهذا الشكل المبهر.

وأكد اللواء حازم خليل، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، أن الرياضة لها تأثير إيجابي على السياحة في المدينة، وأن ملجس المدينة يمد يده للتعاون مع اي جهة للارتقاء بالسياحة في المدينة، خصوصا وأنها تعتبر مقصدا سياحيا مميزا للأجانب.

وقال خليل إن الاهتمام بالرياضة ينتج شباباً قادراً على الارتقاء بالوطن في جميع المجالات. منوها بأن المهرجانات والفعاليات الرياضية المختلفة تسهم في الترويج السياحي للمدينة، وتجذب السياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن دعم الرياضات المختلفة وتنظيم المهرجانات الرياضية يمكن أن يساهم في زيادة أعداد السياح في المدينة، لافتا إلى أن المدينة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات لاقامة الفعاليات المختلفة.

ولفت إلى أن مهرجان السياحة الرياضية في بورت غالب، يلعب دورًا مهمًا في التنمية السياحية في مرسى علم وبورت غالب، حيث يسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعود على زيادة الدخل للمدينة، كما أن المهرجان له دور عظيم في نشر الرياضة.

وهنأ الدكتور وائل الجندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي، الفرق الرياضية التي شاركت في فعاليات المهرجان، ودعاهم إلى الاستمرار في ممارسة الرياضة، فهي أسلوب حياة صحي وطريق للسعادة والنجاح.

وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد الهائل من مراكز الشباب والأندية من مختلف أنحاء محافظة البحرالأحمر، يعكس مدى اهتمام المصريين بالرياضة، وحرصهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأكد أن نادي بورت غالب مستعد لاقامة العديد من الفعاليات الرياضية دعما للسياحة الرياضية في بورت غالب ومرسى علم وكل مدن محافظة البحر الأحمر.

وأكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حريصة على استمرار ودعم مثل هذه الفعاليات والترويج لها، بهدف تشجيع وممارسة الرياضة، فضلا عن الترويج لمحافظة البحر الأحمر كوجهة سياحية رياضية عالمية.

وأضاف: شهدنا خلال فعاليات المهرجان مهارات وكفاءات رياضية تستطيع أن تنافس متى توفرت لها الفرصة مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة لا تدخر جهدا للارتقاء بهذه المواهب وتحرص على دعمها.

وأشار كريم عبدالله مدير الأنشطة بنادي بورت غالب إن الفرق المشاركة في فعاليات المهرجان قدموا عروضا رياضية رائعة، أظهرت قدراتهم الرياضية العالية. ودعاهم إلى مواصلة ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن النادي به العديد من الرياضات ويبحث خلال الفترة المقبلة إضافة المزيد بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.