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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. تغطية ترعة أم الريش بطول 150 مترا بالإبراهيمية بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة ام الريش بطول 150 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه وذلك إستعداداً للبدء في تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية تيسيراً علي المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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