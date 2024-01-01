مصرع شخص وإصابة 2 من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

لقى شخص مصرعه و أصيب اثنين آخرين من اسرة واحده فى حادث تصادم دراجة بخارية مع مقطورة على طريق المنيل الستامونى بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المنيل الستامونى بين دراجه بخارية ومقطورة ووجود مصاب ومتوفين .

وانتقل ضباط المباحث .كذلك سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع مناع سامى السماحى ٣٥ عاما وإصابة كلا من محمد بدير السماحى45 عاما وشندى مناع السماحى 55 عاما وجميعهم مقيمين السعيدية البحرية .

تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات