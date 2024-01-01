بسبب زلزال اليابان.. رسالة مهمة من البحوث الفلكية بمصر

سيطرت حالة من القلق على عدد كبير من المصريين فور علمهم ومشاهدتهم فيديوهات زلزال اليابان القوي الذي حدث اليوم، وبحسب ما نشرته الصحف اليابانية المحلية، فقد ضرب زلزال كبير بلغت قوته الأولية 7.6 درجة شمال وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين، وبعد فترة وجيزة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في محافظات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

إمكانية تأثير زلزال اليابان اليوم علينا في مصر

تساءل عدد كبير من المواطنين الآن عن إمكانية تأثير زلزال اليابان علينا في مصر، وعن إمكانية حدوث أمواج تسونامي تهدد السواحل المصرية، خاصة بعدما حثت السلطات اليابانية كافة سكان اليابان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، وذلك وسط حالة رعب من كارثة تسونامي كبرى في أعقاب زلزال شديد ضرب البلاد.

البحوث الفلكية تطمئن المصريين

وطمأن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جموع المصريين الخائفين من تأثير زلزال اليابان علينا أو أحداث أي اضرار في الأراضي المصرية جراء الزلزال.

وأكد القاضي على أن مصر لم تتأثر بزلزال اليابان وانه لم يحدث تأثير حيث اجاب على سؤال إمكانية تأثير زلزال اليابان علينا قائلآ “ طبعا بعيد جدا”، مشيرآ إلي أن بعد المسافة الكبيرة بين مصر واليابان يجعل عدم وجود تأثير للزلزال وأن هذه المسافة آمنة جدًا.

زلزال اليابان

ووفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية، فقد حذرت هيئة الإذاعة اليابانية من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي

وقد تم عرض تحذير من تسونامي على شاشة التلفزيون في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، الاثنين 1 يناير 2024، وأصدرت اليابان تنبيهات من تسونامي يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية في بحر اليابان.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها 7.4 درجة. وذكرت هيئة الإذاعة وقال التلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا.

وحذر تلفزيون NHK أيضًا من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدمًا) وحث الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن. ولم تتوفر على الفور تقارير عن أي خسارة.

وقال أحد مذيعي قناة NHK للمشاهدين: "نحن ندرك أن منزلك، وممتلكاتك كلها ثمينة بالنسبة لك، ولكن حياتك مهمة فوق كل شيء آخر. اركض إلى أعلى أرض ممكنة.

رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

جدير بالذكر انه نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة بشأن إصدار المعهد بيانات تؤكد حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل .

وأكد الدكتور “القاضى” عبر تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن المعهد لم يقم بإصدار أي بيانات تفيد بوقوع زلزال حدث في مصر اليوم.

مشيرا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة فى المعلومات، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.

والفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل تسجل يوميا آلاف الزلازل على مستوى العالم ولكن معظمها غير محسوس.

وأضاف القاضي خلال تصريحات لصدى البلد، أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية لا داخل لإنسان بها منها ما هو محسوم ومنها ما هو شديد ومنها ما هو مدمر، واننا نحمد الله أننا في مصر لا يحدث عندنا زلازل قوية.

وأكد أن الهزات الأرضية التي تكون بقوة 3 درجات وأقل تكون غير محسوسة بشكل كبير عند الغالبية وتصنف بأنها أقل من المتوسطة، وتأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في مصر، ولا تمثل أي خطورة، حيث إن أكثر من 80% منها لا يشعر بها المواطنون.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبأ وقوع زلزال فى مصر.

هناك طريقتين لحصول الشبكة القومية للزلازل على البيانات، وتتمثل الطريقة الأولى في الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف، لافتا إلى أن المعهد يتوسع في استخدام الأقمار الصناعية، تحسبا لأي طوارئ قد تؤدي إلى انقطاع الاتصال من خلال الهواتف.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.