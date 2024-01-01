رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة بشأن إصدار المعهد بيانات تؤكد حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل .

وأكد الدكتور “القاضى” عبر تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن المعهد لم يقم بإصدار أي بيانات تفيد بوقوع زلزال حدث في مصر اليوم.

مشيرا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة فى المعلومات، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.

والفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل تسجل يوميا آلاف الزلازل على مستوى العالم ولكن معظمها غير محسوس.

وأضاف القاضي خلال تصريحات لصدى البلد، أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية لا داخل لإنسان بها منها ما هو محسوم ومنها ما هو شديد ومنها ما هو مدمر، واننا نحمد الله أننا في مصر لا يحدث عندنا زلازل قوية.

وأكد أن الهزات الأرضية التي تكون بقوة 3 درجات وأقل تكون غير محسوسة بشكل كبير عند الغالبية وتصنف بأنها أقل من المتوسطة، وتأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في مصر، ولا تمثل أي خطورة، حيث إن أكثر من 80% منها لا يشعر بها المواطنون.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبأ وقوع زلزال فى مصر.

هناك طريقتين لحصول الشبكة القومية للزلازل على البيانات، وتتمثل الطريقة الأولى في الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف، لافتا إلى أن المعهد يتوسع في استخدام الأقمار الصناعية، تحسبا لأي طوارئ قد تؤدي إلى انقطاع الاتصال من خلال الهواتف.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.

العوامل التى يتوقف عليها شعور الإنسان بالزلزال

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن العوامل التى يتوقف عليها شعور الإنسان بالزلزال وهي إذا كان الشخص يسكن في مسكن فى الأدوار العليا حيث أنه يشعر بالزلزال بشكل أكبر من شخص يسكن في دور سفلي، بإضافة أيضا الي وضعية الإنسان سواء كان ثابتا أو متحركا ونائما أو مستيقظا، فالإنسان الذي يكون في حالة حركة أثناء حدوث الزلزال لن يشعر بشيء، نظرا لتحرك جسدها في وقت حدوثه، بينما الشخص الذي يقف دون حراك يشعر بالهزة.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول ايام شهر رجب وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية)

وأشار القاضي الي أن الهلال يغرب قبل غروب شمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ.

• وتكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.