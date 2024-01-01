بدء بتفعيل ركن المشورة "برنامج CCD" في 20 وحدة صحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء بتفعيل ركن المشورة (برنامج CCD) فى 5 إدارات بواقع 20 وحدة صحية من وحدات التطوير بمنشآت الرعاية الأساسية وذلك ابتداء من يناير 2024.



وأكد مكين أن البرنامج يهدف الي متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتي 5 سنوات وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة و تقييم اللعب والتواصل و الحفاظ عليه من مرض التوحد و من خلال أيضا تقييم التطور والنمو و التقييم التغذوي المتكامل للحفاظ علي صحة الطفل و الحفاظ عليه من الحوادث المنزلية والعنف والإهمال.

و كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن منشآت الرعاية الأساسية التى سيتم تفعيل البرنامج بها هى ادارة المنصورة ( مركز طب اسرة البرامون ، شها ، كوم الدربي، برق العز )، ادراةطلخا ( كتامة ، بساط ، بطره ، ميت الكرماء )، ادارة ميت غمر (أوليلة ، كوم النور ، كفر المقدام ، ميت محسن) ؛ إدارة أجا (منية سمنود ، سنجيد ، صهرجت الصغري ، شبراويش ) كذلك إدارة شربين (وحدة طب الأسرة بالحصص ، ابو جلال ، كفرالوكالة ، الأحمدية ).

ولفت الطنبولى أنه تم تدريب فرق العمل بوحدات التطوير المذكورة بمنشآت الرعاية الأساسية وذلك استعداداً لتفعيل المرحلة الأولى وسيتم تفعيل البرنامج بباقي وحدات التطوير خلال شهرين وباقي وحدات الرعاية الأساسية تباعا إلى جانب 60 فردا من الفرق الطبية بالإدارات ومركز المعلومات بالمديرية والإدارات المذكورة عاليه لإدخال البيانات الكتروني علي سيستم الوزارة ومتابعة المؤشرات وتحسين الأداء أولا بأول.

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