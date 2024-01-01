إصابة واضحة | روبوت يغرس مخالبه في ظهر مهندس بمصنع أمريكي ..فيديو

عرضت فضائية " العربية تقريرا عن واقعة قيام روبوت بمهاجمة أحد العاملين في مصنع للمشروبات وقيام الروبوت بغرس مخالبه في ظهره.

وأوضح التقرير أن المصنع بالولايات المتحدة الأمريكية شهد قيام روبوت بمهاجمة أحد المهندسين خلال عطل حدث داخل المصنع .

وتابع التقرير أن المهندس أصيب بجروح وإصابات بالغة ، والروبوت الذي هاجم المهندس مخصص لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم.

وأكمل التقرير أن الروبوت قام بتثبيت المهندس الذي كان يعد برنامجا لاثنين من الروبوتات في مكان قريب، وقام الروبوت بغرس مخالبه في ظهر وذراع المهندس.

ولفت التقرير إلى أن العاملين في المصنع شعروا بالخوف الشديد، وقدمت تسلا تقريرا حول إصابة المهندس للسلطات وإدعت عدم حاجة الموظف إلى إجازة لأن الإصابات طفيفة.