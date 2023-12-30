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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. LG تكشف عن روبوت منزلي

يعمل بالذكاء الاصطناعي..
يعمل بالذكاء الاصطناعي.. LG تكشف عن روبوت منزلي

تعتزم علامة LG الكورية الجنوبية إطلاق روبوت ذكي للمنزل يعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024، والذى سيمكنه التحرك والتعلم وليس ذلك فحسب بل فهمه ومشاركته لما يتلقاه من محادثات مع أفراد الأسردة داخل المنزل.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، سيكون الروبوت المنزلي الجديد بمثابة مدير للمنزل ورفيقاً مناسباً، وهو توجه العلامة الكورية لمستقبل المنازل بدون أي عمالة بداخلها.

يمكن للروبوت الجديد التواصل والتفاعل مع أفراد الأسرة من خلال الكلمات الوحركات، كما أنه يتعرف على الصوت والصورة ويستطيع معرفة ما تنوي فعله، وفي نفس الوقت يتصل مباشرةً بالأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مع التحكم فيها.

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. LG تكشف عن روبوت منزلي

يستطيع الروبوت التعرف على الوجه والمستخدم بفضل منصة كوالكوم Robotics RB5 المزود بها، والتي تمكنه من استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي مثل الكاميرا المدمجة ومكبر الصوت وأجهزة الاستشعار المختلفة لمعرفة كل البيانات البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء.

لك أن تتخيل إمكانية الروبوت مراقبة حيواناتك الأليفة داخل المنزل ومراقبتها، والقيام بدور حارس الأمن وتنبيهك في حال اكتشف أي نشاط غير عادي، وحتى اذا وجد نافذة مفتوحة أو ضوء متروك، ويمكنه إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة لترشد استهلاك الطاقة.

عند عودتك للمنزل، تجد الروبوت يرحب بك زبعرف حالتك المزاجية من صوتك، ويمدك بتحديثات الطقس ويذكرك بمواعيد أدويتك، وكذلك جدول أعمالك.

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. LG تكشف عن روبوت منزلي
الذكاء الاصطناعي CES 2024 Robotics RB5 روبوت ذكي

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