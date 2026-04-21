عاطل يقـ.ل شقيقه بسبب إدمانهما مخدر البودر بإمبابة

تسبب إدمان شقيقين مخدر البودر ، في قتل أحدهما للآخر داخل شقتهما بمنطقة إمبابة، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة إمبابة بالعثور على جثة عاطل داخل شقة بدائرة القسم، فور إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأسفر الفحص والتحري أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره عاطل عن العمل مصاب بجرح ذبحي في الرقبة ، وناقش فريق البحث عدد من الجيران الذين أكدوا إقامة المجني عليه مع شقيقه الأكبر وأنهما دائمي التشاجر بسبب تعاطي المخدرات.

وتوصلت التحريات إلى مكان وجود شقيق المجني عليه وتبين أنه في الأربعينات من عمره عاطل، وبمواجهته بمقتل شقيقه اعترف بارتكابه الجريمة وأنهما دائمي التشجار مع بعضهما البعض بسبب إدمانهما لمخدر البودر.

وقال المتهم ، إنه قرر الانتقال من الشقة والإقامة في مكان آخر وترك شقيقه يقيم بمفرده ، إلا أن المجنى عليه رفض واعترض طريقه أثناء مغادرة الشقة ، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجنى عليه بإحضار سكين من المطبخ والتلويح بها لشقيقه الذي نجح في استخلاص السكين منه ونحر عنقه وفر هاربا.

واقتادت قوة أمنية المتهم وسط حراسة مشددة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.