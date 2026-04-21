أنا اللي هعدي الأول.. سائق توك توك يطعن آخر بسبب أولوية المرور في أكتوبر

تسبب خلاف على أولوية المرور في إصابة سائق تروسيكل بطعنة في البطن بعدما سدد له سائق توك توك ضربة بسلاح أبيض وسط الشارع بمدينة 6 أكتوبر.

تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له ويخضع للعلاج.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات أن المصاب سائق تروسيكل حدثت بينه وبين سائق توك توك خلاف حول أولوية المرور قام على أثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه وغرسها في بطن المجنى عليه وفر هاربا.

تمكنت قوة أمنية من مباحث أكتوبر من إلقاء القبض على السائق المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.