LG العالمية تقدم 5 سنوات كاملة من التحديثات لأجهزة التلفزيون

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن دعمها لأجهزة التلفزيون الذكية بنظام WebOS التي ستدشنها بدءاً من عام 2024 الجاري لمدة 5 سنوات كاملة.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، أعلنت LG عن ذلك مع اقترابها من الكشف عن أجهزة جديدة من فئتي QNED و QNED Mini LED.

يوفر الدعم المتمثل في التحديثات العديد من التحسينات في الأداء وحل المشكلات التي قد تظهر على الأجهزة، بالإضافة لرفع درجة الأمان والخصوصية، كما شملت قائمة الدعم للأجهزة العاملة بنظام WebOS أجهزة 8K التي ظهرت في عام 2022.

جاء ذلك بعد إعلان المنافسين من جوجل وشاومي وبالطيع سامسونج عن سياسات جديدة للتحديثات التي ستظل متاحة لعدة سنوات، بعدما اشتكي عدد كبير من المستخدمين بدفع مبالغ ضخمة جراء الأجهزة الذكية والتي لاتحصل على الدعم الفترة كافية.

يذكر أن نظام WebOS الخاص بأجهزة التلفزيون خاصتها كانت قد اشترته LG من HP في عام 2013 بديلاً لنظام NetCast، ومن ثم وسعت استخددامه في الأجهزة المنزلية كالثلاجات الذكية.