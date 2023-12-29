عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

LG العالمية تقدم 5 سنوات كاملة من التحديثات لأجهزة التلفزيون

LG العالمية تقدم
LG العالمية تقدم 5 سنوات كاملة من التحديثات لأجهزة التلفزيون

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن دعمها لأجهزة التلفزيون الذكية بنظام WebOS التي ستدشنها بدءاً من عام 2024 الجاري  لمدة 5 سنوات كاملة.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، أعلنت LG عن ذلك مع اقترابها من الكشف عن أجهزة جديدة من فئتي QNED و QNED Mini LED.

يوفر الدعم المتمثل في التحديثات العديد من التحسينات في الأداء وحل المشكلات التي قد تظهر على الأجهزة، بالإضافة لرفع درجة الأمان والخصوصية، كما شملت قائمة الدعم للأجهزة العاملة بنظام WebOS أجهزة 8K التي ظهرت في عام 2022.

جاء ذلك بعد إعلان المنافسين من جوجل وشاومي وبالطيع سامسونج عن سياسات جديدة للتحديثات التي ستظل متاحة لعدة سنوات، بعدما اشتكي عدد كبير من المستخدمين بدفع مبالغ ضخمة جراء الأجهزة الذكية والتي لاتحصل على الدعم الفترة كافية.

يذكر أن نظام WebOS الخاص بأجهزة التلفزيون خاصتها كانت قد اشترته LG من HP في عام 2013 بديلاً لنظام NetCast، ومن ثم وسعت استخددامه في الأجهزة المنزلية كالثلاجات الذكية.

التلفزيون التلفزيون الذكي WebOS QNED سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

بعد موجة الأمطار الغزيرة الساعات الماضية|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|"نيويورك تايمز" تقاضي شركة OpenAI ومايكروسوفت.. وشاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

أخبار التكنولوجيا| هواوي تزلزل الأسواق بتشكيلة Nova 12 الجديدة.. مشكلات خطيرة يتعرض لها هاتف لـ آيفون 15 برو ماكس عند استخدام شاحن رديء

أخبار التكنولوجيا| تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو.. وبديل Galaxy S23 بنصف الثمن

بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة

بطارية 5000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

أخبار التكنولوجيا| شركة X تواجه دعوى قضائية لفشلها في دفع مكافآت موظفيها.. وأقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

حصاد 2023.. أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

ترشيحاتنا

نص خطبة الجمعة الأخيرة في 2023.. مهمة لكل إمام وخطيب

لتوظيف 48 ألف شخص.. إسرائيل تمول إنتل بـ 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد

أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في هذه المناطق

غارات إسرائيلية عنيفة على غزة وسط اشتباكات بين جيش الاحتلال والقسام

إيران تعدم 4 مواطنين على صلة بالموساد الإسرائيلي.. تفاصيل

قوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

شاهد ياسمين الخطيب تثير الجدل بإستديو البرنامج

بلقطات جريئة..شاهد إطلالة ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا مع خطيبها

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ