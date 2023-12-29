روبوت دردشة متصفح بايدو الصيني يحقق نجاحا كبيرا.. تفاصيل

نجحت أداة الذكاء الإصطناعي Ernie Bot الخاصة بمتصفح “بايدو” الصيني الشهير في تحقيق نجاحاً كبيراً، بعدما ارتفع عدد مستخدميها لأكثر من مليون مستخدم.

وبحسب مصادر صينية محلية، تؤكد هذه الأرقام الخاصة بعدد المستخدمين ارتفاع شعبية روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، بعد إعتماد المستخدمين عليه بشكل أكبر في حياتهم اليومية.

يأتي ذلك ضمن سعي شركة بايدو لمنافسة كل من تينسنت وعلي بابا في التسويق بقوة لخدماتها المشابهة لخدمة ChatGPT على مستوى مدى الإنترنت في الصين.

لتتخطى Ernie Bot أكثر من مليون مستخدم نشط في 60 يوم فقط منذ الإطلاق الرسمي، كما أن بايدو قررت الامتثال لـ الوائح المؤقتة التي كشف عنها مكتب معلومات الإنترنت الحكومي في الصين من أجل إدارة خدمات الذكاء الاصطناعي باللشكل الأمثل في ظل الطفرة الحالية التي يشهدها.

يذكر أن أداة Ernie Bot خضعت للتجريب مدة 5 أشهر كاملة، لكي يتمكن المستخدمون من اختبار روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، واظهار قدراته بشكل أكبر.

على الرغم من أن الكشف الجزئي عن الأداة في مارس الماضي كان مخيباً للآمال، إلا أن ازدياد قاعدة المستخدمين المستمر يكشف مدى استعداد السوق الصيني لتقديم أفضل ما توصلوا إليه من من روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.