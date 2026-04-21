ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
برلمان

برلماني: مصر تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في أي مقاربة دولية لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يعكس بوضوح المكانة المحورية للدولة المصرية في إدارة ملفات الإقليم الأكثر تعقيدا، وقدرتها على التحرك كـ"فاعل توازني"  في لحظة دولية وإقليمية شديدة الاضطراب.

وقال «صبور»، إن إشادة الجانب الأمريكي، ونقل تحيات الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسي، تمثل تأكيدا جديدا على إدراك واشنطن للدور المصري في هندسة الاستقرار الإقليمي، ليس فقط في أزمات الجوار المباشر مثل السودان، وإنما أيضا في دوائر أوسع تشمل القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وملفات المياه والأمن الإقليمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تناول اللقاء للأزمة السودانية يعكس ثبات الرؤية المصرية القائمة على دعم وحدة الدولة السودانية ورفض انهيار مؤسساتها أو تحويلها إلى ساحة نفوذ خارجي، وهو ما يعكس فهما استراتيجيا عميقا لطبيعة التهديدات العابرة للحدود، خاصة في ظل استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وأضاف «صبور»، أن الإشادة بالدور المصري في دعم مسارات التهدئة في لبنان، إلى جانب التقدير للجهود المصرية في دعم الاستقرار بالقرن الأفريقي والكونغو، تعكس اتساع نطاق الدبلوماسية المصرية وتحولها من سياسة "إدارة الجوار"  إلى "إدارة الإقليم" ، وهو ما يعزز من مكانة مصر كشريك أساسي في أي ترتيبات أمنية أو سياسية تخص المنطقة.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن أمن مصر المائي قضية وجودية يمثل رسالة واضحة بأن القاهرة تتعامل مع هذا الملف باعتباره جزءا من أمنها القومي غير القابل للمساومة أو التأجيل، وهو ما يعزز ثوابت السياسة المصرية في مواجهة أي محاولات لفرض أمر واقع في ملف المياه.

وأكد «صبور»، أن استمرار التنسيق المصري الأمريكي في هذه المرحلة يعكس تقاطع مصالح حقيقي في ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجتها جذريا عبر حلول سياسية شاملة، مشيرا إلى أن مصر باتت تمثل "نقطة ارتكاز" رئيسية في أي مقاربة دولية لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

محمد سامي

من داخل الكنيسة .. محمد سامي يثير الجدل بصورة جديدة

محمد العمروسي وزوجته

محمد العمروسي يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته مي فاروق

حسام داغر

حسام داغر بعد وفاة حياة الفهد: لابد من إعلان الحداد بالكويت

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

