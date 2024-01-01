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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لايف كوتش تقدم نصائح هامة لتحقيق الأهداف بالعام الجديد

السعادة
السعادة

أكدت ديانا عياد لايف كوتش، أن أي إنسان في العام الجديد، أن يكون لديه عدد من الأهداف والتي يسعى إلى تحقيقها، مشيرة إلى أنه من أجل أن يتم تحقيق تلك الأهداف لا بد من التفكير بإيجابية وإيجاد طرق لحل العقبات والمشاكل.

 

وقالت ديانا عياد، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، إن البعض يفكر بطريقة سلبية، قد يكون لها عامل مؤثر لعدم تحقيق الخطط والأهداف، مؤكدة أن التفكير في السلبيات فقط، يمنع تحقيق الأهداف.

 

 الشعور بالسعادة

وتابعت اللايف كوتش ديانا عياد، أنه لا بد من تشجيع النفس لتحقيق الأهداف، مؤكدة أنه لا بد أيضا من مكافأة النفس للشعور بالسعادة. 

لايف كوتش العقبات السلبيات السعادة دينا رامز

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