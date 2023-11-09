للأمهات .. نصائح لتشجيع طفلك على ممارسة الرياضة

قدمت تغريد الصبان، لايف كوتش، نصائح للأمهات لممارسة أطفالهم الرياضة، قائلة: إنه يجب أولا على الأم نفسها أن تقوم بالرياضة لتشجيع طفلها.

وأضافت تغريد الصبان، لايف كوتش، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الطفل فى سن الطفولة أو قبل المراهقة يكون مرتبط جدا بأهله لانه بالنسبة له هم مصدر الأمان، وبالتالي يجب على أهلهم أن يقوموا بالرياضة معه.

وتابعت : “الأن من الممكن على الطفل رؤية أن الرياضة تأخذ منه شئ يحبه، مثل لعب الألعاب أو قضاء الوقت على الهاتف، وتلك المشكلة ويجب التعامل معها من البداية، وترك الطفل يتحرك كثيرا حتي وهو صغير وترتيب المنزل على أساس الطفل وإعطائه المساحة”.