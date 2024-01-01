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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب ترتدي فستانا ارتدته أنغام ومي عمر

صدى البلد

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل ليلة رأس السنة في دبي واستقبلت العام الجديد مع جمهورها هناك.

 

وأطلت شيرين عبد الوهاب بفستان من أزرق نيلي لامع من تصميم زينة زكي، بفتحة V عند منطقة الصدر، وفتحة جانبية للفخذ جانب الفستان، ولملمت شعرها للأعلى.

وتركت شعرها القصير ينسدل مموجا ليلامس كتفها.

 

وكان نفس الفستان ظهرت به الفنانة أنغام ولكن باللون الأخضر وذلك في أولى حلقات برنامج XFactor في العام الجديد 2024.

كما ظهرت أيضا الفنانة مي عمر بنفس الفستان لكن باللون البنفسجي في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وحصلت على جائزة الإبداع والتميز كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "علاقة مشروعة".

شيرين عبد الوهاب حفل ليلة رأس السنة قبل فنانة شيرين عبد الوهاب ليلة رأس السنة نفس الفستان

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