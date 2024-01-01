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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأحمر.. ريم مصطفى تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير

ريم مصطفى
ريم مصطفى

احتفلت النجمة ريم مصطفى بقدوم العام الجديد 2024، بخضوعها لجلسة تصوير بجانب شجرة الكريسماس مرتدية فستان أحمر يتناسب مع أجواء احتفالات السنة الجديدة.

والمفاجأة كانت في تخليها عن لون شعرها البلوند وذلك للمرة الأولى منذ بدايتها الفنية حيث حولته إلى الأسود لتدخل 2024 بشكل جديد تماماً.

 

أعمال ريم مصطفى 

وتنتظر الفنانة ريم مصطفى في العام الجديد طرح فيلم "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى الذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف.

 وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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