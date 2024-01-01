عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد إعلان خطة تطويرها.. خبير: الحكومة أيقنت أهمية البورصة في جذب الدولار

صدى البلد

قال محمد عبد الهادي  خبير أسواق المال إن اعتماد استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية خلال 2024 كان أمراً متوقعاً بسبب معاناة الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية مما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الدولار.

 

وأرجع عبد الهادي خلال تصريحات تليفزيونية السبب وراء ارتفاع أسعار الدولار في مصر إلى اتجاه البنوك المركزية في العالم نحو سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة التي تسببت فيها الأزمات الطبيعية مثل الأمراض والجيوسياسية مثل الحروب.

 

ولفت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الاقتصاد المصري بعد رفع أسعار الفائدة عالميا.

وأوضح عبد الهادي أن مصر لديها عدد من المصادر الدولارية أبرزها السياحة التي تجلب حوالي 13 مليار دولار وقناة السويس التي تجلب حوالي 9.4 مليار دولار بالإضافة إلى الصادرات المصرية التي تجلب حوالي 54 مليار دولار.

 

وطالب عبد الهادي بضرورة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية كأحد المصادر الدولارية التي يمكنها جذب استثمارات أجنبية في الوقت التي تواجه فيه توترات جيوسياسية تؤثر على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.

 

وشدد عبد الهادي على أهمية المضي قدما في استراتيجية تنشيط البورصة المصرية كمصدر حتمي لجذب الدولار والاستثمارات الأجنبية موضحا أن محاور تنشيط البورصة المصرية هي برنامج الطروحات الحكومية وتطوير آليات التداول وقواعد القيد والتدريب ونشر الثقافة المالية واستخدام التكنولوجية المالية وزيادة الأدوات المالية بالبورصة المصرية.

 

وأشار عبد الهادي إلى نجاح مصر خلال عام 2023 في جذب 5.6 مليار دولار استثمارات أجنبية.. لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري الآن هو سعر صرف الدولار مشددا على أهمية استقرار سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تحرير سعر الصرف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

ترشيحاتنا

كشف طبي وقياسيات بدنية لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2024

الدولة تكشر عن أنيابها.. أحمد موسى: هنجيب السوق السوداء الأرض|فيديو

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي مع العندليب بفيلم حكاية حب

الاحتلال يعيد جريمته.. إجبار المدنيين على خلع ملابسهم والتحرك نحو مكان مجهول

المقاومة الفلسطينية تقصف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" .. شاهد

خلوا بالكم.. نصيحة مهمة للطلاب مع بدء امتحانات سنوات النقل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

مشكلة بسيطة بجواز سفر تتسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024.. صور

سلوى حجازي.. تفاصيل استهداف الكيان الصهيوني لها في سيناء

نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

فيديو

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

خدع نتنياهو  .. مجهول ينتحل صفه جندي إسرائيلي ويسرق اسلحة وذخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ