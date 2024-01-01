توقعات 2024.. عالمة فلك لـ مواليد برج الميزان: احذروا من هذه الأسماء.. فيديو

قدمت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، توقعات برج الميزان 2024، موضحة أنها كلها خير وطاقة.



وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يجب على مواليد برج الميزان الحذر من أسماء التي تبدأ بهذه الحروف، وهي: الياء، السين، الهاء".

وتحدثت عن توقعات برج الجوزراء، قائله: "أصحاب برج الجوزاء سيحققون العديد من الأهداف المختلفة في حياته، وعليهم بضرورة تقديم تنازلات للوصول إلى أهدافهم".

وأشارت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، توقعات برج الجوزاء 2024،: "مواليد برج الجوزاء أشخاص عمليين بيحبوا الفلوس أكثر من العاطفة".

