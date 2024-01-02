لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق الدراسية.

وأضاف أنه سوف يتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

- ⁠- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بمستشفى الجامعة.

- يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاؤه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .

- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .

- حالات الوضع المفاجأة للطالبات .

- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة .

- الحوادث الطبيعية .

- الحالات المفاجئة .

قائمة المحظورات بامتحانات الميدتيرم

وتأتي قائمة المحظورات بامتحانات الميد ترم الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 كالتالي:

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .