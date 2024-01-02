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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناقد فني: يوسف شاهين من أكثر المخرجين اهتماما برأي الجمهور

محمود عبد الشكور
محمود عبد الشكور الناقد الفني

أكد محمود عبدالشكور، الناقد الفني، أن نجاح الفيلم مرتبط بمدى وصوله للجمهور المستهدف، والناقد لا يقف مكتوف الأيدي أمام نجاح فيلم ولكن تفسير النجاح في حد ذاته مهم، منوهًا بأن هناك 30 سبب لنجاح فيلم ولابد من تحليلها، وهدف كل فنان هو تفاعل الجمهور مع الفيلم.

وأشار "عبد الشكور"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن يوسف شاهين من أكثر المخرجين اهتمامًا برأي الجمهور، مؤكدًا أنه ليس صحيح تعالي يوسف شاهين على الجمهور أو أنه كان لا يأخذ برأي الجمهور.

وأضاف محمود عبدالشكور، أن كل فيلم تم عرضه وتم دفع فيه تذكرة واحدة هو فيلم تجاري، موضحًا أن أحد المعايير الذي يعتمد عليه الناقد هو تحليل الفيلم كما هو بصرف النظر عن جماهيريته، مشددًا على أن هناك 100 سبب لنجاح فيلم جماهيريًا وليس فنيًا.

تذكرة واحدة فيلم تجاري الجمهور الفيلم يوسف شاهين أكثر المخرجين رأي الجمهور

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