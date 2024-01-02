عصير الرمان هو مشروب طبيعي يتم استخلاصه من ثمرة الرمان، يُعتَقَد أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي يمكن أن توفر فوائد صحية متعددة.

وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لعصير الرمان، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ما هي فوائد وأضرار عصير الرمان؟

غني بالمضادات الأكسدة: يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم وتعزز صحة الخلايا.

دعم صحة القلب: يعتقد أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل تكون الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي عصير الرمان على مركبات تقوي الجهاز المناعي وتعزز وظيفته، مما يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يعتبر عصير الرمان مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

دعم صحة الجلد: يحتوي الرمان على مركبات تساعد في تعزيز صحة البشرة وتحسين مظهرها، وقد يكون تناول عصير الرمان مفيدًا للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

تأثير مضاد للسرطان: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن مركبات الرمان قد تكون لها خصائص مضادة للسرطان، وتظهر بعض الدراسات نتائج واعدة فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل في منع أو تأخير نمو بعض أنواع السرطان.

الأضرار المحتملة لعصير الرمان

بالنسبة للأضرار المحتملة لعصير الرمان؛ فإنها عادة ما تكون محدودة، وتتعلق بالاستهلاك المفرط أو الحساسية للرمان.

وقد يسبب تناول كميات كبيرة من العصير، زيادة في المعوقات الهضمية، والإسهال، كما يجب تجنبه؛ في حالة وجود حساسية لثمرة الرمان.