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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الدمرداش: لا يمكن لممثل حقيقي أن يعتزل الفن أبدا

نهال طايل
نهال طايل

كشف الفنان أحمد الدمرداش، حقيقة ما يتردد بخصوص اعتزاله التمثيل، قائلا :" لا يمكن لممثل حقيقي أن يعتزل الفن أبدًا".

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وأضاف الفنان أحمد الدمرداش، في لقاء مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد، ان في فترة من الفترات قررت إني أعمل وقفة من الفن، واتجهت إلى اتجاه آخر بعيدًا عن الفن، نظرًا للظروف التي كانت تمر بها البلد في 2011».

وتابع أحمد الدمرداش، أنه تأثر نفسيًا بسبب أحداث 2011، وتحول لشخص آخر، وكان يرفض أدوارًا تعرض عليه بدون أسباب؛ نظرًا لأنه كان لا يستطيع التمثيل والوقوف أمام الكاميرات وذهنه مشتت.

وأكمل أحمد الدمرداش،  انه سافرت بعد زواجي بشهرين ذهبت إلى رومانيا أولاً، ذاكرت تفاصيلها ومقدرتش استقر هناك، ورجعت بسبب حنيني لمصر، واشتغلت في التجارة، ثم بعد ذلك سافرت إلى الصين.

أحمد الدمرداش الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل نهال طايل اخبار التوك شو

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