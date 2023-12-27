نهال طايل تعلن عن مبادرة لتجهيز 400 عروسة من الأيتام بالمجان

أعلنت الإعلامية نهال طايل ،عن مبادرة برنامج تفاصيل لتجهيز ٤٠٠ عروسة من الأيتام بالمجان.

وقالت نهال طايل في برنامجها " تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" أي عروسة من الأيتام تبعتلنا وجهازها للزواج في الحفظ والصون ".

وأضافت نهال طايل:" نطلق مبادرة لتجهيز 400 عروسة من الأيتام بالمجان وعلى أي عروسة أن ترسل صورة البطاقة وشهادة وفاة العائل".

وتابعت نهال طايل:" نأمل أن تزداد أعداد الفتيات التي نقوم بتجهيزها للزواج وهم من الأيتام "، مضيفا:" انا هتابع بنفسي كل الرسائل التي تصل لنا على صفحة نهال طايل على فيسبوك".