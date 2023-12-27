بسبب أغنية روبي الجديدة.. مواجهة قوية بين ضيوف نهال طايل على الهواء

نشبت مواجهة قوية بين ضيوف الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، أثناء الحديث عن أغنية المطربة روبي الجديدة " 3 ساعات متواصلة".

وما بين مؤيد ومعارض، أيد الناقد الموسيقي محمد شميس الأغنية وكلماتها بينما عارض أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون كلمات الأغنية ورأى أنها غير مناسبة وبها إيحاءات.

وقال الناقد الموسيقي محمد شميس:" لا توجد إيحاءات جنسية في أغنية روبي الجديدة ".

ومن جانبه قال أشرف عبد الرحمن :" كلمات اغنية روبي بها إيحاءات وبها شيء إباحي "، مضيفا:" من المفترض أن يقوم الفن برفع مستوى الذوق العام في المجتمع ".

وتابع اشرف عبد الرحمن :" الفن يستهدف الرقي بالذوق العام وعدم تحريك الغرائز، وأغنية روبي بها كلمات بها إيحاءات جنسية ".