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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بسوهاج

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لتصادم سيارتين ملاكي بالمواجهة، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة سائقين وعاملين بإصابات مختلفة بالجسم إثر تعرضهم لتصادم سيارتين بالمواجهة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي الحادث كلاً من: سيارة قيادة المدعو 'محمد ع.م.خ' 21 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، وسيارة ملاكي قيادة المدعو 'محمد ا.ك' 29 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهة.

ونتج عن ذلك إصابة كلاً من: قائد السيارة الأولى بسحجات باليدين وكدمة بالركبة اليمنى، ومستقل السيارة الأولى المدعو 'عيد م.خ' 58 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بكسر بالفخذ الأيمن، وتم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزي.

وقائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، ومستقل السيارة الثانية المدعو 'شهاب ا.ع' 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائدي السيارتين بمضمون ما سبق ونفوا وجود شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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