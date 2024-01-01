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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غموض 2024.. سقوط ثلاثينية وشقيقتها من أعلى الطابق التاسع في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة فتاتين شقيقتين، إحداهما ثلاثينية والأخرى عشرينية؛ إثر سقوطهما من أعلى الطابق التاسع، بأحد العقارات السكنية بمنطقة عمارات الأوقاف بمدينة حي الكوثر دائرة قسم شرطة الكوثر بسوهاج، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شقيقتين من أعلى الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية، دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبين انتهاء حياة كلًا من:" المدعوة مي ح- 34 عاما، وشقيقتها هدير ح- 22 عاما"؛ إثر سقوطهما من أعلى الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية دائرة القسم، وهو العقار الذي يُقيمان فيه بمنطقة عمارات الأوقاف.

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي؛ لعرضهما على الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة لكلاهما، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة والوقوف على ملابساتها.

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