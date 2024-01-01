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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إنشاء وحدة "لرعاية الأم والجنين" بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفى الجامعي القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه.

وأضاف "النعماني" أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

وأشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، بدعم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة 1.9 مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد مما يساعد الطبيب علي اكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين او في الجهاز التناسلي للمرأة، والذي يعد طفرة على مستوى الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

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وقال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، أن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وايضاً تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض.

وأوضح ان الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.

ومن الجدير بالذكر  ان الوحدة يقوم بالإشراف عليها الدكتور احمد حسين، والدكتور محمد ابوالليل، وتعمل 4 أيام  في الأسبوع من الإثنين الي الخميس، وتستقبل في اليوم بمتوسط 40 حالة من الداخل و5 حالات من الخارج.

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