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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: 2.2 مليار جنيه تكلفة إنجاز 62 مشروعًا للطرق والكباري بـ2023

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2023م، بلغت 2 مليار و264 مليون و600 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروعات التي أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري بلغت 14 مشروعا بتكلفة 2 مليار و24 مليون جنيها، منها:" إنشاء عدد من المحاور والكباري، وازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية.

ولفت محافظ سوهاج، إلى أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة في محافظة سوهاج، وهي كالتالي:ـ

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مشروعات سوهاج خلال 2023م

  • مشروع إنشاء محور طما على النيل "المرحلة الثانية"، بتكلفة 243 مليون و130 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به.
  • مشروع استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/ البحر الأحمر، بطول 115 كم، بتكلفة 732 مليون و 908 ألف جنيه، تم نهو الأعمال وجاري الافتتاح.
  • مشروع تطوير واستكمال رفع كفاءة الطريق القائم الصعيد/البحر الأحمر من الكيلو 40 وحتى الكيلو 70، من الكيلو 80 وحتى الكيلو 90، بإجمالي أطوال 20.6 كم، وبتكلفة إجمالية 134 مليون و150 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به، وجاري الافتتاح.
  • مشروعات استكمال أعمال الأتربة والاساس للقطاع الثاني بطريق سوهاج البحر الأحمر، بطول 10 كيلومتر، وبتكلفة 36 مليون و 400 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال بها، وجاري الافتتاح.
  • مشروع إنشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلو متر، بتكلفة 211 مليون و447 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به.
  • مشروع رفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج "القطاع الأول"، بطول 4 كيلومتر، وبتكلفة 19.9 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.
  • مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام كوبري جرجا القطاعين "الأول والثاني"، بطول 8 كيلو متر، وبتكلفة 38.695 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.
  • مشروع رفع كفاءة طريق سوهاج/ العسيرات/جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادي، بطول 15 كيلو متر، وتكلفة 35.903 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.
  • مشروع إنشاء كوبري المراغة العلوي أعلى السكة الحديد للسيارات بتكلفة 198 مليون جنيه، جاري العمل به.
  • مشروع إنشاء كوبري الروافع قبلي "أعلى مزلقان السكة الحديد"، بتكلفة 146 مليون جنيه، وجاري العمل به.
  • مشروع إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوي الغربي أسيوط/ سوهاج بطول 20 كيلو متر، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وجاري نهو الأعمال به.

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وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال عام 2023 الماضي، من إنجاز 46 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 68.15 كيلومتر، وبتكلفة 129 مليون و 600 ألف جنيه.

وأضاف "الفقي" أن المحافظة شهدت أيضا الانتهاء من عدد من المشروعات التي أشرفت عليها جهات أخرى، منها مشروع نفق العروبة، بتكلفة 40 مليون جنيه، والذي اشرف على انشاؤه هيئة الإنتاج الحربي.

والانتهاء من مشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي شمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.

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