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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"النعماني" يعلن إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة في جامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة لخدمة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم للكلية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.

وتابع الدكتور حسان النعماني العملية الإنتاجية وطبيعة العمل داخل المخبز التعليمي، وذلك بمقر كلية الزراعة بالجامعة الجديدة، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة.

والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أبو الحمد مهني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن "النعماني" دور كلية الزراعة الريادي في خدمه المجتمع وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها ومنها المساهمة فى تطوير الأنشطة الانتاجية والخدمية باقسامها المختلفة.

وتوفير منافذ لبيع منتجاتها لكفاية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة من هذه المنتجات وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأوضح الدكتور خلف همام انه بناءاً علي توجيهات رئيس الجامعة تم اعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة ليقوم بدوره في خدمة العملية التعليمية لطلاب قسم علوم الاغذية والتغذية.

وتدريبهم علي الصناعات الغذائية وعقد الدورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم لسوق العمل لعمل مشروعات خاصة بهم في المستقبل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور ابو الحمد مهني ان المخبز يقوم بإنتاج المخبوزات والحلويات الشرقية، حيث تمت الاستعانة بعدد ٢ شيف (شيف حلواني- وشيف خباز)، مضيفاً انه يتم تطبيق معايير سلامة الغذاء وتقديم  منتجات غذائية صحية امنه لخدمة الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس والضيوف المشاركين بالمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية في الجامعة.

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