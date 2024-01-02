كن قويًا في مواجهته.. نصائح للتعامل مع المدير المتنمر

التعامل مع مدير متنمر يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، ولكن هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع هذا الوضع الصعب،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

نصائح للتعامل مع المدير المتنمر

حافظ على سلامتك العاطفية والنفسية: تذكر أن المتنمر ليس بسببك، بل هو نتاج سلوك غير مهني من جانب المدير. حافظ على صحتك العاطفية بالاهتمام بنفسك والبحث عن وسائل للتخفيف من التوتر والضغط.

حدد الحدود وكن قويًا: قد يحاول المدير المتنمر اختراق حدودك الشخصية والمهنية. قم بتحديد حدود واضحة وصارمة والتمسك بها. كن قويًا في مواجهة المتنمر ولا تسمح له بالسيطرة على حياتك المهنية.

احتفظ بسجل للتنمر: حافظ على سجل للتنمر المحتمل الذي تتعرض له من المدير، واحتفظ بالرسائل أو البريد الإلكتروني أو أي وثائق تدعم ادعاءك. قد تحتاج إلى هذه السجلات كدليل في المستقبل.

طلب المساعدة والدعم: لا تتردد في طلب المساعدة والدعم من زملائك في العمل أو الموارد البشرية. قد يكون لديهم المعرفة والخبرة في التعامل مع حالات التنمر ويمكنهم تقديم النصائح والدعم لك.

ابحث عن خيارات أخرى: إذا استمر التنمر وتأثيره على صحتك العاطفية والمهنية، قد تحتاج إلى النظر في خيارات أخرى. يمكنك التفكير في نقل إلى قسم آخر في الشركة أو البحث عن فرص عمل في مكان آخر حيث يتمتعون بثقافة عمل صحية ومهنية.

الاحتفاظ بالوثائق والشهود: إذا قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدير المتنمر، يجب عليك الاحتفاظ بالوثائق والشهود المحتملين، قد يكون من المفيد استشارة محامٍ أو مستشار قانوني للحصول على نصيحة حول الخطوات التالية.

مهمتك الأساسية هي الحفاظ على صحتك ورفاهيتك في العمل، قد يكون من الأفضل البحث عن بيئة عمل أكثر صحة واحترامًا لتحقيق أهدافك المهنية والشخصية.