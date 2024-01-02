عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي كساب تعزي لطيفة في وفاة والدتها.. شاهد

صدى البلد

نعت الفنانة مي كساب، والدة الفنانة لطيفة، خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت: “‏خالص التعازي للفنانة العزيزة الكبيرة لطيفه في وفاة والدتها نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة لطيفة

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".


وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

ويشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة اليوم فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

التونسية لطيفة الفنانة التونسية لطيفة إنا لله وإنا إليه راجعون صراع مع المرض مي كساب وفاة والدة لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

الفرق مش كبير .. شاهد نانسي عجرم وأنغام بنفس الفستان في الرياض

ترشيحاتنا

بإمكانيات معدومة.. فلسطينية تثير تعاطف رواد الوشيال بأغرب ولادة من نوعها

إسرائيل تسحب الدبابات من بعض أحياء غزة وتعلن تغيير التكتيكات وتقليص القوات

كيف نرسخ عبودية الله في قلوب الأبناء الصغار؟.. الزم التربية بالقصة

أعمال الشغب غير مقبولة.. شبانة: لا أصدق ما حدث في مباراة الإسماعيلي والمصري

رئيس وزراء اليابان: ضحايا الزلزال كثيرون والأضرار كبيرة

الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

منهن نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ