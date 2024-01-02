عضو إدارة المصري يكشف كواليس غريبة للاشتباكات بمباراة الإسماعيلي

كشف ياسر يحيى، عضو مجلس أدارة نادي المصري، عن تفاصيل غريبة تسببت في وقوع اشتباكات بين جماهير المصري والإسماعيلي في ستاد برج العرب.

وقال خلال برنامج “الماتش” مع الإعلامى هاني حتحوت: “ان الاشتباكات بدأت من 3 شباب لجمهور الاسماعيلي حرصوا على دعوة بعض جمهور المصري لمتابعة المباراة معاً بنفس المدرجات".

وأضاف: “الهدف كان إرسال صورة حضارية بين جماهير الناديين وعمل تريند ولكن بعد هدفي المباراة بدأت حدوث أزمة”.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي بستاد برج العرب غربي الإسكندرية.

شهود عيان يروون تفاصيل أحداث الشغب

وقال شهود عيان من داخل الاستاد في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الأحداث بدأت عندما قام جمهور المصري بقلب علم الاسماعيلي، وهو في عرف الكرة استهزاء بالمنافس، فرد عليهم جمهور الاسماعيلي بالسباب.

وأضافوا أن جمهور المصري ذهب إلى مكان تواجد جمهور الاسماعيلي وبدأت المشاجرة وأحداث الشغب الذي نتج عنه تلفيات في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير المصرى والاسماعيلى في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.