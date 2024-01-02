استهداف قاعدة أمريكية بالقرب من مطار أربيل في العراق.. تفاصيل

أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة القوات الأمريكية بالقرب من مطار أربيل في العراق بالصرواريخ والطائرات المسيرة.

ويعتبر هذا الهجوم هو الثالث خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء، الذي يتم ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأفادت مصادر عراقية، أنه تم استهداف قاعدة لـ القوات الأمريكية في القرية الخضراء في سوريا من جانب الميليشيات المسلحة في العراق التي تدعي بـ "المقاومة الإسلامية العراقية".

كما قالت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، إن القاعدة الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.