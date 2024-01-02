عاجل.. استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصواريخ قادمة من العراق |تفاصيل

أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهداف قاعدة لـ القوات الأمريكية في القرية الخضراء في سوريا من جانب المليشيات المسلحة في العراق التي تدعي بـ "المقاومة الإسلامية العراقية".

وأعلنت المليشيات المسلحة في العراق، في وقت سابق، أنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بدير الزور في سوريا.

كما استهدفت المليشيات المسلحة في العراق، قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

كما قالت المقاومة الإسلامية العراقية إنه تم استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.