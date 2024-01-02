أمسك موطن عفتها.. إحالة شخص للجنايات متهم بالتعدي على ربة منزل بالوادي الجديد

أحال المستشار محمد عبد الموجود المحام العام لنيايات الوادي الجديد شخص لمحكمة الجنايات متهم بتعديه على سيدة بان أمسك بموطن عفتها أثناء سيرها بالطريق العام دائرة قسم الخارجة.

ووجهت النيابة العامة بقسم الخارجة للمتهم " محمد . ع . ع " بأنه تعدى على المجني عليها " إيمان . ح . ع " وأمسك بموطن عفتها رغما عنها قاصدًا من ذلك هتك عرضها أثناء سيرها بالطريق العام .

وتوصلت تحريات الرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة إلى صحة أقوال المجني عليها حيث قام المتهم بالتحرش الجسدي بالمجني عليها عن طريق لمس موطن عفتها بيده أثناء سيرها وطفلها بالشارع العام وفر هاربا بدراجة نارية كان يقودها .



وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء سيرها بالقرب من مسكنها وبرفقتها نجلها بالشارع العام فوجئت بالمتهم يستقل دراجة نارية ويسير خلفها وقام بالإمساك بموطن عفتها من الخلف وقامت بالصياح مما أدى إلى فراره بالهرب.