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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات ف حضنها.. ماذا قالت جارة عدلية عن واقعة مصرعها وحفيدها؟

صدى البلد

"مكنش بيفارق حضنها لو أمه روحت بيه يفضل يقول عاوز تيتا ويتفلق من العياط لحد ما يروح لها... من حبهم في بعض فارقوا الدنيا سوا.. ماتت وهي بتحاول تنقذه"، بهذه الكلمات بدأت السيدة أم محمد الخمسينية، حديثها مع موقع صدى البلد، عن جارتها عدلية وحفيد جارتها الطفل أشرف.

فارقا الحياة سويًا في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، ليصبح هذا العام عام الحزن والفراق والبكاء لأسرة الفقيدين، حيث عم الحزن بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ إثر الحادث الأليم الذي فقد فيه المركز سبعينية وحفيدها.

لفظت عدلية البالغة من العُمر 70 عامًا أنفاسها الأخيرة، وهي تحاول إنقاذ حفيدها من الغرق بترعة النصيرات عقب سقوطهما بعربة نقل بطئ "كارو"، أثناء توجههما للزراعات خاصتهم بذات الناحية؛ ليفارقا الحياة سويًا ويستخرجا جثتيهما وهي تحتضن حفيدها أشرف بين ضلوعها.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده غرق مسنة وحفيدها بترعة النصيرات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع كلاً من: المدعوة (عدليه ا.ع.ا، 70 سنة، ربة منزل، وحفيدها الطفل اشرف خ.ع.م، 4 سنوات، ويقيمان دائرة المركز)، وبسؤال كلاً من:" والد الثاني المدعو خلف ع.م.ا، 44 سنة، عامل زراعي، ووالدة الثاني المدعوة سونيا ع.ا.م، 30 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية".

قررا بأنه أثناء استقلال المتوفيان عربة نقل بطئ كارو متوجهان للزراعات خاصتهم بذات الناحية وانقلبت بالترعة مما أدى إلى وفاتهما غرقاً، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم استخراج العربة من الترعة المُشار إليها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفنهما.

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