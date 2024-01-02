المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ضابط إسرائيلي خطف رضيعة فلسطينية من غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن خطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من قطاع غزة بعد قتل عائلتها.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي مطالب بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرًا أو اختطفهم جنودها من قطاع غزة وتسليمهم إلى ذويهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت طفلة رضيعة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيع فورا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.