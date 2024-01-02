عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بإعادة الطفلة الرضيعة المختطفة من غزة لذويها

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت طفلة رضيعة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيع فوراً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى جانب آخر، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن مراكز الإيواء في القطاع يعبش بها 50 ألف امرأة حامل، وأكثر من 900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية الصحية اللازمة.

70 شهيدا .. مجزة جديدة لقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة

صحة غزة: 50 ألف امرأة حامل و900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية اللازمة

وزارة الخارجية الفلسطينية غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي اختفاط طفلة رضيعة من غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

موضوعات متعلقة

70 شهيدا .. مجزة جديدة لقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة

صحة غزة: 50 ألف امرأة حامل و900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية اللازمة

ضابط صهيوني يختطف رضيعة فلسطينية فقدت عائلتها في غزة.. شاهد

AWP: حماس تخلت عن شرط وقف إطلاق النار بشرط انسحاب إسرائيل من غزة

تضامناً مع غزة.. آلاف الأتراك ينظمون مسيرة فجر أول أيام 2024 |شاهد

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إيشيكاوا اليابانية

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ضابط إسرائيلي خطف رضيعة فلسطينية من غزة

إعلام فلسطيني : تسريح جنود الاحتياط والعودة التدريجية للمستوطنين بغلاف غزة

4156 شهيدا.. إسرائيل تقـ.تل طلبة فلسطين

الحروب تُنسي بعضها بعضا.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.. الشروط والتقديم 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ