الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بإعادة الطفلة الرضيعة المختطفة من غزة لذويها

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت طفلة رضيعة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيع فوراً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى جانب آخر، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن مراكز الإيواء في القطاع يعبش بها 50 ألف امرأة حامل، وأكثر من 900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية الصحية اللازمة.