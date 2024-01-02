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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

70 شهيدا .. مجزة جديدة لقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ان 70 شهيداً وأكثر من 100 مصاب سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي  على المنطقة الوسطى بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، ودمرت العديد من المنازل والمنشآت، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع سلسة غارات بالطائرات الحربية والمسيّرة، وقصفا مدفعيا إسرائيليا، ألحق أضرارا هائلة.

وشهد شمال مخيم المغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

وشهدت محاور التوغل شمالي غزة، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمر.

وكان قد استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 21.978 فلسطينيا، وإصابة 57.697 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، بحسب المصادر الصحية.

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