صحة غزة: 50 ألف امرأة حامل و900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية اللازمة

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بأن مراكز الإيواء في القطاع يعبش بها 50 ألف امرأة حامل وأكثر من 900 ألف طفل يفتقرون إلى الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت مصادر صحية، ان هناك 10 آلاف مريض سرطان في القطاع دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني – التركي عن الخدمة “قسرا” جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ نحو 88 يوما.

ولفتت المصادر، الي إن مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم “أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة“.

وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء العدوان الاسرائيلي.