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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسابقة لتعيين 243 موظفا بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.. اعرف التخصصات

الجهاز المركزي
الجهاز المركزي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة)  معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية) ، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط  Https://jobs.caoa.gov.eg
وتضمنت شروط التقديم للوظيفة:-
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة،حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .
6- أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد)على الأقل .
7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبيرهندسي حاصل على مؤهل عالى هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.
8- أن يكون المتقدم لوظيفة  معاون خبيرحسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.
9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبيرزراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.
10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
11- جتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.
12- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.
13- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.


وينبغي أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg: 
 

1. صورة شخصية للمتقدم .
2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).
3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل  (وجهين بحسب الأحوال).
4. المؤهل الدراسي .
5. المؤهل الأعلى إن وجد .
6. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظائف معاون خبير هندسي .   
7. الموقف من  الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث .
8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) . 
9. إيصال الإيداع البنكي . 
وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب. 
- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.
- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

التخصصات المطلوبة الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخدمة العامة الدكتور صالح الشيخ الكشف الطبي المركزي للتنظيم والإدارة

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