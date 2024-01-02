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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان: حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر التزام دستوري بتشجيع الاستثمار

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمة " قبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 

و قال " الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم   بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي،.. فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

 

وأضاف: وفي هذا السياق كان لمجلسكم الموقر قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم،... وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

 

و قال واسمحوا لي في هذا المقام ..أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهات سيادته بمؤتمر المناخ cop 27  بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم  في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع.

 

و اختتم قائلا لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب  طلعت السويدي ، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه,

 

حنفى جبالى الهيدروجين الاخضر مصادر الطاقة المتجددة طلعت السويدي عبد الفتاح السيسي

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